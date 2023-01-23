『ME:I ミーアイ 高見文寧9️⃣⑅ネームボード オーダー ネムボ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 19時 10分に出品され04月22日 19時 10分に終了予定です。即決価格は45,218円に設定されています。現在804件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ‼当ページの掲載事項の全てにご了承いただけない場合、当商品はご購入不可。





✧ME:ICONIC Sweet Holiday 一週間前（12/4）までの特別価格

999円→888円（送料手数料込み）✧







《既製品・簡易梱包の為、低価格設定です✦》



・【コンビニ/ATM支払い】ではない

・表紙のデザインから色・文字の変更→なし

・表面ラミネート→マット

・梱包の際の片側厚紙補強（+200円）→無し

・有料オプション（下記に記載）→なし



‼‼ 上記に１点でも当てはまらない（変更希望）方は、

ご購入前に必ずコメントをお願いいたします。



★ご購入後は上記の一切の変更ができません。













……内容……





ぷっくり文字ネームボード ME:I ミーアイ 高見文寧9️⃣

価格：999円（送料手数料込み）



・表面ラミネート:マットor光沢→マット (選択されなかったほうは裏面になります)

・梱包の際の片側厚紙補強（+200円）→無し

・有料オプション(下記複数組合せ可)→無し

支払翌日発送+777円、速達+400円、メルカリ便+250円







￣￣コンビニ支払い￣￣



‼‼ 【★コンビニ/ATM支払い★】の方のみ

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必ずお願いいたします！

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【ご購入後、メルカリの支払い期限までにお支払いができない方】は、

ご購入をお断りします。

‼️【運営事務局へ報告】いたします‼️



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発送日はプロフィールに記載の通りです。



【当ページの説明文・画像内文章すべて】

【当方のプロフィール】

以上全てお読みいただき、ご理解ならびにご了承いただけましたら

専用ページへ変更後に価格を変更いたしますため、コメントをお願いいたします。





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★装飾の追加等をご希望の場合は【フルオーダー】にて承ります。

オーダー募集ページへコメントをお願いいたします◎

→ #meli_ネームボード

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ネームボード オーダー ネムボ ペンサボード ぷっくり文字 ファンサ KPOP うちわ文字 団扇文字 キンブレシート ペンライト #meli_design

ME:I ミーアイ ファンコン 加藤心 櫻井美羽 笠原桃奈 石井蘭 飯田栞月 高見文寧 清水恵子 佐々木心菜 村上璃杏 山本すず 海老原鼓 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>タレントグッズ>>>アイドル 商品の状態: 新品、未使用