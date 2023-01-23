『アレジア 冷凍庫 103L ALLEGiA 冷凍ストッカー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 08時 23分に出品され03月26日 08時 23分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在735件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アレジアの冷凍庫です。

2020年7月に購入しました。

目立つような大きな傷等はありませんが天板や側面には多少の汚れと磁石の痕などあります。

使用には問題ありませんので放置していました。

直近まで使っていたので動作確認済み、特に不具合はありません、よく冷えます。

個人の中古品ですので気にならない方のみ宜しくお願いします。



【品番】AR-BD103

【定格内容積】103L

【商品サイズ】幅559mm×奥行き559mm×高さ845mm

【電源コード】1.8m

【色】ホワイト

【重量】25kg

購入時価格:23800円 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>冷蔵庫・冷凍庫 商品の状態: やや傷や汚れあり