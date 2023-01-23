『アレジア 冷凍庫 103L ALLEGiA 冷凍ストッカー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 08時 23分に出品され03月26日 08時 23分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在735件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|生活家電・空調>>>生活家電>>>冷蔵庫・冷凍庫
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
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落札価格9750円
735 入札履歴
終了
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