『F10 キーキャップ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月16日 02時 35分に出品され04月16日 02時 35分に終了予定です。即決価格は50,999円に設定されています。現在600件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 F10キーキャップです。

現状明細の色と個数は全てあります。



※黒、青系、紫系、ピンクは全て売り切れました

1uは黄緑色のみ在庫あります。



一つ当たりの値段

188 → 500

214 → 600

236 → 650

注文入り次第すぐ発送いたしますが、

こちら購入の際に国際郵便の手数料なども発生したり、到着まで数ヶ月かかったということもあるので

その分の反映とさせてください。



まとめての購入であれば割引なども考えたいと思うので気軽にご相談ください。



大きさなど色によって異なったりしますので、紙を参考にお間違えのないようにお願い致します。



海外のものなので一応素人ですが洗ったりもしました。(それに伴う色落ちなどは認められません。単純に除菌の意図と認識ください。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>キーボード 商品の状態: 未使用に近い