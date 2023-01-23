『CHANEL 黒 レザー バッグ 保存袋付き【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 09時 51分に出品され03月20日 09時 51分に終了予定です。即決価格は58,500円に設定されています。現在228件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|傷や汚れあり
美品 コーチ レザー 2way ショルダー ホースアンドキャリッジ ポーチ付 赤
¥ 10608
良品 マイケルコース リュック バッグ アビー キルティング レザー
¥ 7956
45Rショルダーバック
¥ 10764
ヴィオラドーロ エコファーバッグ
¥ 12778
美品 レスポートサック LADUREE ショルダーバッグ ミニポーチ付 ラデュレ
¥ 7098
ファミリアトートバッグ、カゴバッグ2点 Fumi様おまとめ
¥ 10400
Burberry✨バーバリー ブルーレーベル ノバチェック柄 バッグ
¥ 7238
エバゴスebagos ラビット・ウールボア/ボア・ウト・ウト・ラビットBLACK
¥ 12324
【希少】ToryBurch トリーバーチ ショルダーバッグ レザー 黒
¥ 7020
【ほぼ未使用 希少カラー 2023年】ケイトスペード バッグ スペードフラワー
¥ 14750
BALENCIAGA バレンシアガ ネイビーカバス ブラックレザー
¥ 45900
デクチュール de couture ハンドバッグ ボストンバッグ
¥ 11700
MICHAEL KORS ショルダーバッグ ブラウン
¥ 10530
大幅値下げ★未使用☆約74%引★PRADA プラダ レザーバッグ レア物
¥ 21996
ZANELLATO ザネラート スエードレザーオレンジ 2way バッグ
¥ 8424
タグ付きGIANNI CHIARINIジャンニ キアリーニALIFA アリファ
¥ 11250
Herlipto Trois Logo Basic Tote Bag
¥ 10400
Vivienne Westwood グレー トートバッグ 保存袋付き
¥ 19500
落札価格58500円
228 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！