『CHANEL 黒 レザー バッグ 保存袋付き【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 09時 51分に出品され03月20日 09時 51分に終了予定です。即決価格は58,500円に設定されています。現在228件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの魅力】

このCHANELのバッグは、ラグジュアリーなデザインと高品質な素材で作られています。特に、キルティングのディテールが特徴的で、エレガントな印象を与えます。



【機能性】

内部にはポケットがあり、収納力にも優れています。普段使いにも特別な場面にも対応できるデザインです。保存袋も付属しており、大切に保管できます。



【スタイル】

黒のレザーはどんなコーディネートにも合わせやすく、長く愛用できるアイテムです。



- ブランド: CHANEL

- 色: 黒

- 素材: レザー

- 付属品: 保存袋

- デザイン: キルティング

- 内部ポケット: あり

- ロゴ: CHANEL



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ CHANEL

黒

レザー

バッグ

保存袋付き