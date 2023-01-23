『スイス【FREITAG】フライターグ 2wayバッグ シルバー【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 18時 54分に出品され03月29日 18時 54分に終了予定です。即決価格は11,400円に設定されています。現在164件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 スイス【FREITAG】フライターグ

2wayバッグ シルバー



［中古/使用少なめ］



（注）こちらの商品は使い古しのトラックの幌などを材質として使用している商品になり、キズや汚れに関しましては商品の特性であることをご理解頂き、ご検討ください。



寸法（約）

横290mm （マチ含まず）縦390mm（取っ手含まず）マチ110mm



仕様：内部ポケット×3

ジッパー付き外ポケット×1



◆◆◆ 商品状態 ◆◆◆



中古（擦りキズ・小キズ）



・商品特性による汚れ/中古幌の特有の匂いあり



＊キズ等は写真にてご判断下さい。



すべての細かい傷や擦れ、汚れ等を画像や文章にてご説明する事は出来ません。指摘した箇所以外にも細かなスレキズ等あるとお思いいただきご了承の上でご検討下さい



数枚の写真だけでは、伝わり難い点も多いかと思いますので

お問合せも歓迎しております



◆◆◆ 付属品 ◆◆◆



なし



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#デイパック#トート#ハンドバッグ#トラック#タープ#幌#再利用 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: フライターグ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ スイス【FREITAG】フライターグ

2wayバッグ

シルバー