『東宝怪獣 根付 バラン フィギュア【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月10日 12時 27分に出品され05月10日 12時 27分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在758件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>フィギュア>>>特撮
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落札価格9750円
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終了
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