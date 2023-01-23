『【正規品】AMI PARIS ★アミパリ ニットビーニー グレー【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月12日 11時 31分に出品され05月12日 11時 31分に終了予定です。即決価格は9,945円に設定されています。現在185件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 〈 パーマネントコレクション 〉2024年秋冬商品 定番 人気

Ami de Coeur ビーニー メリノウールフェルト ビーニー



(こちらの商品はフリーサイズ/男女兼用となります。)



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●品番 ：BFUHA116.018.084

●カラー：ヘザーグレー

●付属品：ブランドタグ・布巾着

●購入先：ヨーロッパ正規代理店

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●仕様



男女兼用/ユニセックス

リブ編み

レッドのAmi de Coeur パッチ

イタリア製

ワンサイズ

ウール 100%

本物保証



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●お手入れ方法



低温で手洗い

塩素系漂白剤不可

乾燥機不可

平干し

アイロン：低温

ドライクリーニング可



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商品価格によっては適用できない場合がございますので、必ずコメントにてご確認・お申し出をお願いいたします。

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ヨーロッパにて仕入れを行っている、100%正規品でございます＾＾





カラー...ブラック

カラー...グレー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>帽子 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アミパリス

カテゴリ ファッション

メンズ

帽子 タグ 【正規品】AMI

PARIS

★アミパリ

ニットビーニー

グレー