『サンガッツ本舗 アンギラス二代目 ソフビ フィギュア ワンフェス【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月18日 04時 33分に出品され03月18日 04時 33分に終了予定です。即決価格は7,643円に設定されています。現在24件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 サンガッツ本舗 アンギラス二代目 ソフビ フィギュア ワンフェス



即購入



24時間以内発送 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>フィギュア>>>特撮 商品の状態: 新品、未使用