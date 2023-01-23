『タイムイズオンデニムジャケットブラック サイズ1番【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 11時 09分に出品され03月07日 11時 09分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在672件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 タイムイズオンのジャケットを出品します。

このメルカリで購入したもののサイズが合わず着ることもないと思いますので出品します。

一度袖を通したのみで外出はしていません。

タグは購入した時から取れていました。

商品はすごくきれいです。



よろしくお願いします。

デニムカラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ タイムイズオンデニムジャケットブラック

サイズ1番