『希少 90s 1994 イングランドサッカー協会 Tシャツ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 01時 17分に出品され04月15日 01時 17分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在892件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 1994 イングランドサッカー協会のTシャツになります。



個人的にスペシャルなTシャツです。昨今ゲームシャツやサッカーユニフォーム的なノリが流行っていますが古着好きなサッカー好きであればこれしかないだろといった感じです。バックのオールドイングリッシュも最高です。ジャスト目なサイズ感も今っぽいかと！

若干ボディに毛羽立ちがありますが、目立つ汚れなどは無いです。



サイズL

身幅52

着丈64



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メンズ

トップス タグ 希少 90s

1994

イングランドサッカー協会 Tシャツ