『【液晶本体のみ】 Wacomone 13 液晶ペンタブ 中古品 動作確認済【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 10時 46分に出品され03月12日 10時 46分に終了予定です。即決価格は10,020円に設定されています。現在693件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ☆Wacom one13 液晶本体+付属の替芯のみとなっております。(ペンや配線無し)



【ブランドの信頼性】

Wacomはデジタルアートやデザイン業界で広く認知されているブランドです。プロフェッショナルやアマチュア問わず、多くのクリエイターに支持されています。



【デザインと機能性】

この液晶ペンタブレットは、シンプルで洗練されたデザインが特徴です。背面は白色で、軽量なプラスチック素材を使用しており、持ち運びにも便利です。



【用途の広さ】

デジタルアート、イラスト、デザイン作業に最適です。Wacomの技術を活かして、滑らかな描画体験を提供します。



- ブランド: Wacom

- 背面色: 白

- 背面素材: プラスチック



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>タブレット>>>液タブ・ペンタブ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: ワコム