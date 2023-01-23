『Stüssy 黒 ナイロンジャケット【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 18時 37分に出品され03月18日 18時 37分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在629件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 断捨離中のため出品です。厚くもなく薄くもなくでこれからの季節にぴったりだと思います。

サイズ感としては、175cm75kgの自分が来て結構ぴったりです。ある程度の値下げならば応えます。



【デザインの特徴】

シンプルでありながら存在感のある黒のナイロンジャケット。フロントには刺繍のロゴ、背面には大きなロゴプリントが施されています。



【機能性】

軽量で動きやすく、カジュアルなスタイルに最適。日常使いやアウトドアにも適したアイテムです。



- ブランド: Stüssy

- 色: 黒

- デザイン: ロゴプリント（背面）

- ロゴタイプ: 刺繍（フロント) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Stüssy

黒

ナイロンジャケット