『未使用級✨️幻の神繊維✨️ビキューナ ロングチェスター ペイズリー キャメルＸＬ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 12時 40分に出品され03月03日 12時 40分に終了予定です。即決価格は59,350円に設定されています。現在565件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●アイテム

最高級 幻の繊維 ビキューナ VICUNA

VICASH CASHMERE ＆ VICUNA

ビキューナ ＆ カシミヤ

チェスターコート ステンカラーコート

ロングコート 比翼 総柄 ペイズリー

Noumi 野海 仕立て糸付ビキャッシュ

匠 made in Japan 日本製

冠婚葬祭 卒園 卒業 入学 式

フォーマル ビジネス 仕事 通勤

スタイリッシュ 裏地 光沢

大きいサイズ 大き目サイズ ロング マキシ

希少 Ｌ XL XXL 2XL

アウター スーツ ジャケット コート

大人 品格 高級 上質 ラグジュアリー

ヴィンテージ ビンテージ vintage

とろとろ 極上 一点もの





VICUNA ビキューナと呼ばれる南米高地に生息するラクダ科の動物でその体毛の柔らかさ希少性から「幻の繊維」と呼ばれる素材に、カシミヤをブレンドした世界最高級のテキスタイル生地です。



ビキューナを100%使用したコートは、軽く600万オーバーの価格帯でとても高価です。こちらも当時の定価で100万円はくだらないお品かと思われます。



Loro Piana ロロピアーナ でも使用されている極上素材✨️

流石はビキューナと言えるような最高の着心地。滑らかで艶やか 吸い付くような肌感覚を味わえます。





一生物のコートをこの機会に是非◎





●表記サイズ【Ｌ】(ＸＬサイズ相当)

※実寸をご確認ください

●実寸

着丈110cm

身幅58cm

桁丈82cm



平置き実寸。

着画はお断りいたします。



●カラー

キャメル

ブラウン



●素材

カシミヤ85%

ビキューナ15%



【購入先】

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）



●状態

仕立て糸が付いたままの未使用級の状態です。



※あくまでも自宅保管品の為、完璧な商品をお求めの方はご遠慮ください。





★【他にも色々】出品中★

こちらからどうぞ♪⇒ #6636やっこ

925000-976570598439- 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 未使用級✨️幻の神繊維✨️ビキューナ

ロングチェスター

ペイズリー

キャメルＸＬ