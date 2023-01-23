『新品✨タグ付✨newbalance BB550HSA スニーカー 26.5【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月20日 22時 11分に出品され03月20日 22時 11分に終了予定です。即決価格は7,488円に設定されています。現在340件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■アイテム

ニューバランス

newbalance

BB550HSA

サイズ：26.5cm

定価：17,600円

スニーカー

オフホワイト

メンズ

レディース

ユニセックス



■状態

新品 未使用

自宅保管品



■付属品

タグ



【商品説明】

80年代にリリースされた競技者向けバスケットボールシューズを復刻した「BB550」からシーズンを彩るシンセティックレザーを纏ったコレクションが登場。

レトロとスポーツがバランスよく融合した重厚感あるシルエットにベーシックなワントーンカラーで仕上げました。

ユニセックスサイズで展開します。



メインカラー···ホワイト



素材···レザー×メッシュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 26.5cm ブランド: ニューバランス

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 新品✨タグ付✨newbalance

BB550HSA

スニーカー 26.5