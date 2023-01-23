『Nike ナイロンジャケット 希少 90年代 入手困難【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 04時 07分に出品され03月14日 04時 07分に終了予定です。即決価格は10,790円に設定されています。現在508件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Mサイズ

厚みのあるナイロン素材なので、防寒性があり、これからの季節に最適です。



カラー···ブラックとグレー

ペットなし。タバコなし。

画像のとおり全体的に目立った傷や汚れはなく美品です。

まだまだ長くご愛用いただける良好なコンディションです。

※ あくまで中古品の為、神経質な方、リユース品にご理解の無い方はご購入はお控え下さい。



肩幅···cmラグランの為なし

身幅···59cm

袖丈···cmラグランの為なし

着丈···69cm

※平置き自己採寸の為、多少の誤差はご了承下さい。



【ブランド】

Nikeのナイロンジャケットは、スタイリッシュなデザインと機能性を兼ね備えています。



【素材】

耐久性のあるナイロン素材を使用しており、軽量で動きやすいです。



【デザイン】

アノラックスタイルでフード付き、前面には2つのポケットがあり、実用性も高いです。



- ブランド: Nike

- 色: 黒・灰色

- 素材: ナイロン

- フード: あり

- ポケット: 前面に2つのポケット

- スタイル: アノラックスタイル



ご覧いただきありがとうございます。



身幅···59cm

着丈···69cm



素材···ナイロン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Nike

ナイロンジャケット

希少 90年代 入手困難