『中古 FENDI フェンディ クロノグラフ デイト オロロジ クオーツ 腕時計【2024年最新】 』はヤフオクでから03月08日 02時 15分に出品され03月08日 02時 15分に終了予定です。即決価格は8,346円に設定されています。現在309件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【スタイリッシュなデザイン】

Fendiの時計は、シンプルでありながら洗練されたデザインが特徴です。黒い文字盤とステンレススチールのバンドが、どんなスタイルにもマッチします。



【機能性】

日付表示機能が付いており、実用性も兼ね備えています。日常使いに最適なアイテムです。



- ブランド: Fendi

- 文字盤の色: 黒

- 日付表示: あり

- ケースの形状: ラウンド



ご覧いただきありがとうございます。



電池は交換しておりません。

作動するのかわからないのでこのお値段にさせていただいています。

小傷ありますが、壊れなどはなく、個人的には目立たないかとおもわれます。

箱はありません。

プチプチに包み、割れ物扱いで送ります。



ご理解ある方のご購入よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: フェンディ

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