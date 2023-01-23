『Surf-rodz TKP159トラック サーフロッズ CARVER【お歳暮】』はヤフオクでから03月14日 02時 04分に出品され03月14日 02時 04分に終了予定です。即決価格は10,205円に設定されています。現在380件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 当方出品のスケートボードパーツ

#当方のスケボ部品即日発送



Surf Rodz (サーフロッズ/サーフロッド)はコンピューター数値制御旋盤機(CNC)でアルミの固まりから削り出すスタンダードトラックタイプ(インディタイプ)の最高級カービングスケートボードトラックです。寸分の狂いない精確・精密なトラックシェイプから繰り出すターンは超滑らかの一言。ターン、スライド、スピードが安定し確実に感じる優れたカービング性能はサーファー&スノーボーダーを魅了してます。



サーフロッズTKPモデルはストリート、パーク、バーチカルなどでも活躍するグラインド可能なスタンダードトラック。 通常のスタンダートトラック(インディペンデントなど)と異なる点がブッシュの種類(大きさ)です。ロングスケートボードトラック用(RKP)の高さ15mmサイズブッシュを搭載できるサーフロッズは小さなストリートサイズブッシュの通常スタンダードトラックとは曲る深さと乗り心地の良さが異なります。



圧倒的に優れた旋回性のため大きなデッキも小さいデッキと同じようにポンピング可能。曲がるけどグングン踏めるトラックのためスラロームレースでも活躍してます。



Surf-rodz TKP159

グラインドはしておらず通常使用に伴うキズなどはございます。



✨おまけでライザーお付け致します。

ワッシャー、付いていたビスでもよければそちらもお付け致します✨



PARIS

パリス

LOADED

ローデッド

sector9

セクター9

セクターナイン

ガルウイング

TRACKER

トラッカー

CARVER

カーバー

YOW

ヤウ

GLOBE

GRAVITY

グラビティ

ヨロイ

鎧

HEAVEN

ロングスケートボード

ロングボード

サーフスケート



パーツ/アクセサリ...トラック 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ストリート系スポーツ>>>スケートボード 商品の状態: 傷や汚れあり