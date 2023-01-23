ハリウッドランチマーケット　フリース 紫 <HR>刺繍ロゴ【コストコ お買い得】

『ハリウッドランチマーケット フリース 紫

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商品詳細 サイズは3ですので、M相当かと思います。

身長174体重60キロでジャスト〜少しゆとりがあるくらいです。

デザインはさすがハリウッドランチマーケットでシルエットがかなりいいです。



気に入っておりましたが1度使用して以後使用する機会がなく保管しておりました。



【素材】

フリース素材を使用しており、柔らかく暖かい着心地が特徴です。



【デザイン】

シルエット、色味かなり良いです。







- 色: 紫

- 素材: フリース

- ロゴ: 刺繍ロゴ（ ）



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ハリウッドランチマーケット

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ハリウッドランチマーケット フリース

紫

刺繍ロゴ

ファッション トレンドワード メンズ

レディース

刺繍ロゴ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月03日 23時 14分に出品され03月03日 23時 14分に終了予定です。即決価格は7,488円に設定されています。現在960件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。