『Supreme Nike Zoom Flight 95【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 07時 46分に出品され04月29日 07時 46分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在763件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Supreme Nike Zoom Flight 95



サイズ:26㎝

カラー:ブラック



使用感はありますが状態は綺麗だと思います。

インソールのプリントは片側剥げています。



シュプリームOnlineにて購入



メインカラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>バスケットボール>>>シューズ(男性用) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 26cm ブランド: シュプリーム