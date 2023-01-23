『Supreme Nike Zoom Flight 95【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 07時 46分に出品され04月29日 07時 46分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在763件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スポーツ>>>バスケットボール>>>シューズ(男性用)
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|26cm
|ブランド:
|シュプリーム
Curry8 26.5cm
¥ 30600
Supreme & NIKE Zoom Air Flight 95 SP ブルー
¥ 12870
ナイキ エアジョーダン4 レトロ ブレッド (2019) 30cm
¥ 29500
NIKE AIR FOAMPOSITE ONE Eggplant
¥ 10764
Nike Air Jordan 6 Rings Motorsport 2021
¥ 16320
JA1 NRG ハロウィン
¥ 9263
kobe9 elite 27
¥ 7799
Air Jordan 4 レトロサンダー 黒/黄色 スニーカー aj4 ラッパー
¥ 14750
NIKE AIR JORDAN 11 RETRO BRED 27cm
¥ 15000
ザイオン1 ナルト
¥ 7800
コンバース オールスター ハイカット スーパーマリオ 28cm
¥ 12500
値下げ可 レブロン20 クリスマス
¥ 9750
g.t jump ジャンプ 美品 30cm
¥ 11050
Nike Air Jordan 11 Low ホワイト/グレー
¥ 7293
新品 ニューバランス バッシュ BB2WYBW4 D 28.0cm
¥ 8580
ナイキ ズームＧＴカット３ バスケットボールシューズ ゴールデンサイズ
¥ 12285
AE1 mid
¥ 9750
NIKE レブロン20 30cm
¥ 13000
落札価格10530円
763 入札履歴
終了
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