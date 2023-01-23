『【期間セール中】ICECO アウトドア テーブル 竹製 耐荷重60kg【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月10日 04時 46分に出品され03月10日 04時 46分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在538件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ICECO アウトドア テーブル 竹製 室内用 アルミ合金フレーム 耐荷重60kg コンパクト 机 キャンプ ピクニック レジャー ガーデン 収納袋付き





【この商品について】

販売参考価格・・・21400円



竹製天板、自然に溶け込む木目調デザイン：ICECOテーブルの天板は100%天然の竹でつくられます。竹の天然な模様と色合いがテーブルに自然の美しさを添え、現代的なシンプルスタイルや和風のインテリアにぴったり。見た目だけではなく、竹製天板手触りがよく、耐熱、掃除もしやすい。



50KG耐荷重、最強の安定性を実現！ICECOテーブルの脚部はアルミニウム合金フレーム製。脚部のフレームはX字型で、最も安定した三角形構造を形成していて、最大耐荷重50KGまで！アルミ素材は耐水性、耐食性、耐久性に優れ、水にも熱にも強い。



ワンタッチロック機能、組み立て簡単：脚部を天板に被せるだけで設置完成。天板に脚部を収納する面ファスナーがあり、コンパクト収納を実現します。オックスフォード布製の収納バッグが付属しており、収納や持ち運びが簡単です。



側面着脱式収納袋付き、小物管理簡単：最初の150件のご注文には、側面着脱式ポケットが付属しており、実際のキャンプでは「欲しいものがすぐ手に届く場所にある」という快適さに繋がってきます。取り外し可能で、最大30kgの物品を載せてもテーブルが倒れない。





※詳細説明が一部省略されてる可能性が有ります、上記の検索タイトルでネット検索などして頂き、販売サイトなどで詳細確認をした上で検討していただけますよう、よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>テーブル・チェア・ハンモック 商品の状態: 新品、未使用

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