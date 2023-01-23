『Nike fear of god セットアップ XSサイズ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 03時 33分に出品され04月16日 03時 33分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在547件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Nike fear of god



セットアップ



XSサイズ



ショーツはリバーシブルです。

一部汚れあります。

洗濯で落ちると思います。



以上踏まえた上で中古とご理解の上ご購入お願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>バスケットボール>>>ウェア 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: ナイキ