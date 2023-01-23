『美品 PORTER CLASSIC WEATHERANORAK COAT 3 黒【2024年最新】 』はヤフオクでから03月27日 02時 47分に出品され03月27日 02時 47分に終了予定です。即決価格は21,200円に設定されています。現在99件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【アイテム】

ブランド ポータークラシック

サイズ 3 （Lサイズ相当）

平置き採寸（単位：cm）

着丈108 身幅76 肩幅68 袖丈56

カラー 炭黒

材 質 ポリエステル74 ナイロン26



【状態】

使用回数の少ない綺麗なお品です。

外観・ご使用に問題のない状態です。



【サイズ感】

とてもゆったりとしたサイズ感です。



【特徴】

ポータークラシック ウェザーアノラックコート



・防水速乾のアノラックコート

・フレンチミリタリー調の質実剛健なデザイン

・膝下までのロング丈

・ゆったりとしたオーバーサイズシルエット

・粗野な風合いの炭黒

・八の字カンガルーポケット

・サイドジップアップスリット



お値下げ交渉等、随時承ります。

お気軽にご相談くださいませ。



2411cwyl2 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ポータークラシック

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品

PORTER

CLASSIC

WEATHERANORAK

COAT

3

黒