『値下げ デュベティカ ダウン【お歳暮】』はヤフオクでから04月11日 02時 50分に出品され04月11日 02時 50分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在776件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ビームス新宿店での購入。

当時で6万6000円位だったと思います。

小さなシミがちょこちょこあります。

使用感はありますがまだ着れると思います。

サイズは46と記載あります。

他サイトでも出品してますので、ご購入の前にメッセージ頂けると助かります。

宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: デュベティカ

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