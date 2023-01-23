『TEMBEA × Circles / ZIP TOTE FOR 137【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月15日 03時 24分に出品され04月15日 03時 24分に終了予定です。即決価格は11,408円に設定されています。現在731件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 TEMBEA × Circles / ZIP TOTE FOR 137



WALD 137に最適なオーセンティックで美しいバスケットロールトップトート



「放浪」という意味のバッグブランド『TEMBEA』は、持つことによりどこかに行きたくなる。場所も時代も選ばず、普遍的な美を追求する道具としてのバッグ作りを続けているブランドです。



そんなTEMBEA / テンベアさんに、彼ら初のバイクバッグをWALD137にジャストフィットサイズで作っていただきました。ロゴもこのシリーズオリジナル、もちろん安心のMADE IN JAPANです。



サイドのベルクロ使ってカゴと固定します。カゴから外しても、ロールトップにしているベルトをそのまま使ってワンショルダー使いや、人によってはタイトなっちゃうかもですが、タスキ掛けにすることもできます。



使い込んでくたくたになるまで使い込んで変化を楽しんで、末長く愛用してほしいアイテムです。どんなバイクにもコーディネートしやすいよう、オーセンティックなカラーで展開しています。



自転車カゴ用ですが普段使いにも◎

2回ほど使用しましたが美品です☆。+*



定価29,700円



サイズ高さ上部幅底幅マチ持ち手

25.546 31 196 35



重さ 614g





素材···キャンバス/コットン



特徴···マチあり 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: テンベア

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ TEMBEA

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Circles

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ZIP

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