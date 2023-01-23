『【美品】SONY E20mmF2.8 SEL20F28 広角パンケーキレンズ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 08時 45分に出品され03月08日 08時 45分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在958件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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◆付属品

フロントキャップ

リアキャップ

フード

説明書

元箱 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(単焦点) 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: α Eマウント ブランド: ソニー