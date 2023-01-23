『美品 オールドコーチ ショルダーバッグ ターンロック レザー ブラック【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 22時 22分に出品され04月18日 22時 22分に終了予定です。即決価格は9,048円に設定されています。現在534件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

OLD COACH オールドコーチ

ショルダーバッグ ターンロック

黒 ブラック



○サイズ

縦 19cm

横 14cm

幅 6cm



○状態

特に目立つ汚れはありません。

金具部分は少しスレがあります。





ゆうパケットポストで発送予定です。





222710 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品

オールドコーチ

ショルダーバッグ

ターンロック

レザー

ブラック