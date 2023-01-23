『yohji yamamoto new era 20ss【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 00時 01分に出品され04月14日 00時 01分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在979件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 yohjiyamamoto new era 20ssのTシャツです



2017 年に展開された[Varsity Jacket] が着想源。



フロントに反転させたシグネチャーロゴ、後ろには画家の朝倉優佳が描いた、



愛犬リンを散歩させる山本のデッサン画がプリントされています。



新品未使用タグ付き

色 ブラック

サイズ XL

平置きで着丈74 身幅57です



#yohjiyamamoto

#ヨウジヤマモト

#newera

#ニューエラ

#山本耀司

#y3

#朝倉優佳 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ヨウジヤマモトプールオム

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ yohji

yamamoto

new

era



20ss