『新品✨ミキハウス ホットビスケッツ フリース ダッフルコート 110【2024年最新】 』はヤフオクでから04月01日 13時 24分に出品され04月01日 13時 24分に終了予定です。即決価格は9,485円に設定されています。現在477件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ミキハウスホットビスケッツのダッフルコートです。

レトロなデザインで希少品です。





フリースのような素材です。



カジュアルコーデにはもちろんキレイめコーデや制服にもよく良く合うデザインです。



サイズ：110cm

着丈 約65cm

身幅 約43cm

袖丈 約37cm



カラー レッド 実際はもう少し濃い赤です。



日本製



定価 19000円＋TAX



新品未使用ですが、長期保管品になりますので、経年による劣化や保管に伴う変色シミ・多少のうすい汚れなどの見落としがある場合があります。



パッと見た感じでは目立った変色シミは見られません。



タグに変色あります。





新品・used品に関わらず保管臭がある場合があります。お手元に届きましたらクリーニング等でご対応頂ければと思います。





実店舗購入レベルの完全な新品をお求めの方や、細部にこだわる方、上記が気になる方はご購入をお控えください。



※商品自体のカラーや素材、撮影時の環境によって、実物と画像の色味や風合いに違いが出てしまう場合があります。



コンパクトにたたみ発送致します。シワ等ご了承下さい。





レトロ

平成レトロ

オールドミキハウス 商品の情報 カテゴリー: ベビー・キッズ>>>キッズ服(100cm~)>>>コート 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 110cm ブランド: ホットビスケッツ