『ワコマリア McGREGOR 手踊り図 ベトジャン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 02時 27分に出品され03月16日 02時 27分に終了予定です。即決価格は28,050円に設定されています。現在91件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 商品名：ワコマリア McGREGOR 手踊り図 ベトジャン



商品説明：手踊り図バックプリントで内側は袖以外ボアになっています。袖部はキルト調になります。シンプルでかっこいいデザインになります。かなり希少で出回りもすくないデザインです。



サイズ：L



カラー：ブラック



実寸※平置き採寸です

着丈：67cm

身幅：54cm

肩幅：46cm

袖丈：63cm



状態：背面プリント多少の剥がれあります。



#ベトジャン

#スイングトップ

#McGREGOR

#ブルゾン

#ナイロンジャケット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: ワコマリア

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ワコマリア McGREGOR

手踊り図 ベトジャン