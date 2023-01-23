『✨️未使用級✨️ J&MDavidson カーニバル フリンジ ショルダーバッグ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 05時 29分に出品され03月22日 05時 29分に終了予定です。即決価格は22,500円に設定されています。現在879件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

✨️未使用級✨️ J&MDavidson ジェイアンドエムダビッドソン カーニバル フリンジ ショルダーバッグ ワンショルダー 肩掛け ハンドバッグ 2way レザー ロゴ



○購入元

大手ブランド買取店

ストアのオークション(鑑定済み)





○サイズ

タテ20cm

ヨコ14cm

マチ14cm

ハンドル33cm

ショルダー116-136cm







※平置き実寸。

着画はお断りいたします。





○状態

状態綺麗です。

まだまだご着用いただけます。



○カラー

ライトブルー





※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。



〇素材

レザー



○付属品

ショルダーストラップ

保存袋



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。





ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いいたします。

何か気になる点ございましたら、お気軽にお聞きくださいませ。



a15t310313650 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ジェイアンドエムデヴィッドソン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ✨️未使用級✨️

J&MDavidson



カーニバル

フリンジ

ショルダーバッグ