『✨️未使用級✨️ J&MDavidson カーニバル フリンジ ショルダーバッグ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 05時 29分に出品され03月22日 05時 29分に終了予定です。即決価格は22,500円に設定されています。現在879件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|未使用に近い
|ブランド:
|ジェイアンドエムデヴィッドソン
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¥ 40000
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落札価格22500円
879 入札履歴
終了
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