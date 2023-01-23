『LOUIS VUITTON ヴィトン モノグラム パピヨン 付属ポーチ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月27日 00時 30分に出品され03月27日 00時 30分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在67件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。

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【こちらの商品は現在メルカリでのみ出品中】



【ブランド】

・LOUIS VUITTON（ルイヴィトン）



【商品名】

・モノグラム パピヨン 付属ポーチ



【ランク】

・ABランク



【サイズ】

・約 W15.5 × H6.3 × D6.3 cm



【素材】

・モノグラムキャンバス



【付属品】

・なし



【シリアル】

・-



【コメント】

・パイピングに多少のスレ・汚れ、ファスナー金具にキズ・メッキ剥げが見られますが、その他に目立つダメージはございません。旧型パピヨンの付属ポーチなのでロゴやシリアルはございません。



【購入先】

・ルイヴィトン直営店



【商品のランクについて※当方主観】

＜新品＞

一度も使用されていない新品。

＜未使用＞

未使用だが、保管や店頭展示などによる僅かな状態変化が見られる商品。

＜新品同様＞

特記するようなダメージのない未使用に近い商品。

＜Ｓランク＞

若干の使用感はあるが目立つダメージのない商品。

＜Ａランク＞

多少の使用感があり、小キズ・薄汚れなどが見られる商品。

＜ＡＢランク＞

多少の使用感があり、キズ・汚れなどが見られる商品。

＜Ｂランク＞

全体的に使用感があり、キズ・汚れなどが見られる商品。

＜ＢＣランク＞

全体に使用感があり、キズ・汚れなどが見られる商品。

＜Ｃランク＞

全体にかなりの使用感があり、キズ・汚れ・劣化などが目立つ商品。

＜ジャンク品＞

未稼働・動作未確認・修理不可などの商品



※即購入OKですが、購入後の価格交渉や商品状態のご確認はお断りさせていただきます。

気になる点や価格交渉などがありましたら、購入前にコメントよりお願いいたします。



よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ LOUIS

VUITTON

ヴィトン

モノグラム

パピヨン

付属ポーチ