『BURBERRY ベージュ ダウンジャケット フード付き サイズ38 M【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 13時 37分に出品され03月04日 13時 37分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在230件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 お値下げ可能

【高品質なダウン素材】

このBURBERRYのダウンジャケットは、優れた保温性を持つダウン素材で作られており、寒い季節に最適です。



【スタイリッシュなデザイン】

ベージュの色合いとファー付きのフードが特徴で、カジュアルにもフォーマルにも合わせやすいデザインです。



【チェック柄の内側】

内側にはBURBERRYらしいチェック柄が施されており、見えない部分にもこだわりが感じられます。



- ブランド: BURBERRY

- 色: ベージュ

- 素材: ダウン

- 特徴: フード付き、ファー付き

- 内側デザイン: チェック柄

- ポケット: 前面に2つのポケット

-サイズM



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ベージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ BURBERRY

ベージュ

ダウンジャケット

フード付き サイズ38

M