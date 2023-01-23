『pink papillon 異素材コート 黒【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月01日 08時 23分に出品され05月01日 08時 23分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在952件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 pink papillon（ピンクパピヨン）のジャケットになります。



【ブランド名】pink papillon（ピンクパピヨン）

【表記サイズ】2

【サイズ】（素人採寸になります）

肩幅···39cm

身幅···43cm

袖丈···62cm

着丈···76cm

【素材】画像をご確認ください

【色】ブラック



生地が合皮とボアの異素材で、腰周りとそでにベルトがあしらわれており、とても個性的なデザインです。

カッコ良くも可愛くも着こなせます。

まず見ないお品なので、他と被ることはないと思います。





カラー···ブラック



着丈···ミドル



フード···フードなし



季節感···秋,冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ pink

papillon

異素材コート 黒