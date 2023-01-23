『【美品】シーバイクロエ チェーンショルダーバッグ ウォレット 肩掛け斜め掛け 金【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 07時 28分に出品され03月31日 07時 28分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在251件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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✅返品対応について

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✅購入元

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場





✅特徴



シーバイクロエ ショルダーバッグ

チェーンバッグ 財布 ウォレット

see by Chloe ハナ 携帯 レザー ミニバッグ

パーティー 敬老の日 普段使い お出掛け

デート お食事会 上品 高級感 多様

ゴールドチェーン



✅発送について

商品はプチプチで包み、紙袋または

段ボールに梱包した状態にて発送致します。





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✅商品状態

《状態》 A



金具に軽度な錆ございますが、その他目立つ傷や汚れなどなく、状態良好のお品物です。



Ｓ 新品〜新品同様の商品

AA 中古品として良い

Ａ 中古品としてまあまあ良い

Ｂ 中古品として普通

Ｃ 中古品として悪いがまだ使える

Ｄ 中古品として悪い(難ありを含む)





✅サイズ(cm表記)

縦 12

横 19

マチ 4

ヒモ 112







※個人の採寸になりますので、

数mmの誤差がある場合がございますが

1商品毎に丁寧に採寸しておりますので、

ご安心下さい(^^)









✅ブランド



See By Chloe

シーバイクロエ



✅商品



ショルダーバッグ



✅カラー



ベージュ 金 ゴールド



✅素材



レザー



1113- 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: シーバイクロエ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【美品】シーバイクロエ チェーンショルダーバッグ ウォレット 肩掛け斜め掛け 金