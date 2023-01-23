『香水 Nicolai キスミーアンタンス KISS ME INTENSE【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 23時 38分に出品され03月29日 23時 38分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在187件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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Nose Shop 購入品、2024年8月開封

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パトリシアの幼少期の思い出そのもの。大好きだったパステルカラーのドラジェ（お菓子）と、バカンスの日焼け止めクリーム。最高にフェミニンで、余韻のある忘れられないフローラルブーケ。



トップ｜ビターアーモンド、レモン、アニス

ボディ｜ヘリオトロープ、ジャスミン、イランイラン、オレンジフラワー、クローブ、シナモン

ベース｜バニラ、オポパナクス、ムスク



パフューマー：パトリシア・ド・ニコライ



原産国：フランス

成分：変性アルコール、香料

本国表記：KISS ME INTENSE

ブランド：NICOLAI（ニコライ）

販売名：NCL オードパルファム



種類··· オードパルファム



総容量···〜49ml



容器の形状···スプレー



特徴···フェロモン香水 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(ユニセックス) 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ニコライ