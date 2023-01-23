『【AVアンプ】marantz SR6015 ホームシアター【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 23時 26分に出品され03月21日 23時 26分に終了予定です。即決価格は38,961円に設定されています。現在809件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数ある商品の中から閲覧いただきありがとうございます。

この度、部屋の整理に伴い不要となりましたので出品いたします。

大きな傷もなく各入出力においても動作不具合はありません。

ペットは飼っておらず、タバコも吸わない環境で3年ほど使用していました。



【主なスペック】

4k120pに対応しており、PlayStation5や Xboxなどの高性能ゲーム機との接続におすすめです。

USBやHDMIなどの接続端子が豊富で、デジタル機器との接続切り替えもリモコンから簡単に切り替えが可能です。

またeARC対応で、対応テレビと接続することで映像と音声をケーブル一本で接続することが可能です。





【仕様】

HDMI：入力×7(8K 対応入力×1)、出力×3(モニター×2、ゾーン2×1)

サラウンドチャンネル：9.1ch

インピーダンス：4～16Ω

メーカー希望小売価格：￥173,000

サイズ：440(幅)x161(高さ)x398(奥行き) mm

重さ：12.8 kg



製品HP

https://www.marantz.com/ja-jp/product/av-receivers/sr6015





【付属品】

AVアンプ本体、リモコン(電池付き)、電源ケーブル、AM/FMアンテナ、Bluetooth用アンテナ、セットアップマイク、マイク用スタンド、ケーブルラベル、製品保証書、取扱説明書

※各アナログ端子に保護キャップを装着しておりそのままお付け致します。

付属品は画像にあるものが全てとなります。



最後までご覧いただきありがとうございます。

ご質問などございましたらご連絡ください。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>アンプ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: マランツ