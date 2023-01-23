『ANTEPRIMA ペルラ グリッター/スクエア スモール/シルバーゴールド【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 13時 04分に出品され04月17日 13時 04分に終了予定です。即決価格は27,950円に設定されています。現在94件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ワイヤーコードに編み込んだビーズやパールがラグジュアリーな輝きを放つ、PERLA GLITTER(ペルラ グリッター)。

スパンコールにビーズ、そしてワイヤーコードと、異なる輝きがひとつで楽しめます。



スモールは流行のミニバッグで、スタンダード ミニアトゥーラと同じサイズ感。

二つ折り財布・スマートフォン・リップスティックなどの必需品がぴったり収まり、ちょっとしたお出かけやコーディネートのアクセントにぴったりな優秀アイテムです。

取り外しのできる付属のチェーンはアレンジができ、ショルダー、斜めがけの3WAYでお使いいただけます。



ワイヤーバッグのアイコンともいうべきシルバーゴールド。

シャンパンゴールドとシルバーが表裏になっていて、女性らしい柔らかさと上品さを凝縮したカラーです。

大人気の定番カラーで、カジュアルスタイルからパーティーシーンまで幅広くお使いいただけます。



定価 税込 57,200yen





【雑誌】

CanCam 11月号(2024/9/23発売) P.102掲載商品



【Instagram】

小嶋真子さん

白濱楓雅さん 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アンテプリマ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ANTEPRIMA

ペルラ

グリッター/スクエア

スモール/シルバーゴールド