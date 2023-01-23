『ワンちゃん4輪 リハビリ 食事補助 犬用車椅子 介護用 犬の歩行器【お歳暮】』はヤフオクでから04月19日 09時 43分に出品され04月19日 09時 43分に終了予定です。即決価格は9,204円に設定されています。現在437件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 犬の歩行器ひまわり





✰11800円





✰アルミフレーム 赤



✰顎のせ付き



✰クッション



✰脚の長めワンちゃん用





✰リハビリ、歩行補助、体制維持、床擦れ防止、食事時等のお手伝いが出来る

4輪歩行器です



♦歩行器サイズ ワンちゃんサイズ

✰幅、14.5cm 身幅11〜13.5cm



✰全長、45cm 胴体34〜36cm



✰高さ、25cm



✰体重、〜4kg程度迄



✰後脚の股下、22 cm迄

(後脚の高さが20〜22cm迄)







✰サイズが合いそうなワンちゃんに使って頂ければと思っています







✰前脚、後脚を入れる部分はベルトで多少調整(2cm位低く)して頂けます







✰手作りの為完璧ではありませんが、心を込めて作っております





✰神経質な方のご購入はご遠慮下さい

ご理解下さる方のご購入お願いします



✰お値下げ、取り置き、対応不可





✰不明な点、ご質問等、お気軽にお尋ね下さい





✰22時以降、直ぐに返答できない場合が有りますがご了承下さい。





♦サイズをご確認のうえご購入下さい









#犬の歩行器ひまわり 商品の情報 カテゴリー: ペット用品>>>犬用品>>>ヘルスケア・介護用品 商品の状態: 新品、未使用