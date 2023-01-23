『HUMAN MADE リュック・バックパック 黒（欠品、ロゴ消えかけあり）【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月07日 09時 57分に出品され03月07日 09時 57分に終了予定です。即決価格は11,699円に設定されています。現在51件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの特徴】

HUMAN MADEは、ストリートファッションのアイコンとして知られるブランドで、ユニークなデザインと高品質な素材を使用しています。このリュックは、その象徴的なハート型ロゴが特徴です。



【機能性】

このリュックは、日常使いに最適なサイズで、収納力も抜群です。メッシュ素材の背面デザインは通気性が良く、快適な使用感を提供します。



【スタイル】

シンプルでありながら目を引くデザインは、カジュアルなスタイルにぴったり。ストリートスタイルを楽しむ方におすすめです。



- ブランド: HUMAN MADE

- 色: 黒

- デザイン: ハート型のロゴ

- 用途: リュック・バックパック

- 背面デザイン: メッシュ素材のハート型ロゴ

- 内部タグ: STREET WEAR



【⚠️伝達事項⚠️】

1️⃣ 胸元で、ロックするテープバックルの相方が欠品してロックできません。



2️⃣バック下部のハートマークロゴが消えかけています。



バックとしての機能、日常使いに支障はないかと考えます。



ご了承のうえ、お買い上げください。





ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ HUMAN

MADE

リュック・バックパック

黒（欠品、ロゴ消えかけあり）