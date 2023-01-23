『あっきーな様専用 リモワ RIMOWA パイロット29L 機内持ち込みサイズ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 08時 15分に出品され04月01日 08時 15分に終了予定です。即決価格は46,920円に設定されています。現在898件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 使用しなくなった為、出品します。

詳細は下記に記載しました。



☆希少☆RIMOWA TOPAS PILOT リモワ トパーズ パイロット トローリー 29L



［サイズ］H50cm W38cm D21cm



［容量］29L

[ロック] (129)



ホイールは静音ホイールに変更してます。



今となっては希少なケースです。

2輪は販売終了しております。

またリモワのケースは修理して長くご愛用できるケースですのでお好きな方は、ぜひご検討宜しくお願いします。



まだまだご使用になれる状態かと思います。

内部も綺麗かと思います。

予めご理解頂き写真を確認していただければと思います。



あくまで中古品ですので、神経質な方、完璧な状態を

お求めの方は入札を控えて下さい。写真をよくご確認の上、入札をお願い致します。





発送は、簡易的な梱包となりますので予めご了承ください。



写真に写っているものがすべてです。





カラー···シルバー





特徴···機内持ち込み可



キャリーケースサイズ···S(〜3泊)



特徴···機内持ち込み可,ハードケース,TSAロック付き 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: リモワ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ あっきーな様専用 リモワ

RIMOWA

パイロット29L

機内持ち込みサイズ