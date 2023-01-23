『Nikkor Z 40㎜ F2 SE 美品【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 02時 48分に出品され03月27日 02時 48分に終了予定です。即決価格は14,400円に設定されています。現在853件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Zfとのセットで購入したNikkor Z 40㎜ F2 SEです。



そこそこ明るくそこそこ写って画角的にも使いやすくて良いレンズだとは思っているのですが、結局オールドレンズをメインで使用してあまり出番がないので出品します。



付け替えに伴うスレが若干ありますが、他は目立った傷や汚れもなく、かなり美品の部類だと思います。

防湿庫に入れて保管しておりますので動作も全く問題ありません。



セットで購入したので付属の箱はなく、緩衝材と段ボールで出荷となります。

前背面レンズキャップは付属しますのでご安心ください。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(単焦点) 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: ニコンFマウント ブランド: ニコン