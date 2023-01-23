『GUCCI グッチ ショルダーバッグ レザー ブラウン 通勤 A4収納 1004【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 00時 45分に出品され04月11日 00時 45分に終了予定です。即決価格は15,647円に設定されています。現在507件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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GUCCI グッチ ショルダーバッグ レザー ブラウン 通勤 A4収納 1004

★付属品 無し

★仕様 内側：ファスナーポケット1

★サイズ 縦25×横35−39×マチ約12㎝ ショルダーベルト52cm

★製品番号 105376 001998

★状態

詳細は写真にてご確認ください。表面に何かを押し当てたような跡が残っております。1枚目のお写真でご確認ください。他は全体的に特に大きなダメージは無くまだまだご愛用いただけるお品です。

滑らかで上質なレザーを用いた、上品な雰囲気たっぷりのショルダーバッグです。ブラウンにうっすらとグラデーションがかかっています。

中古品であることの理解のある方にお願いいたします。

何かございましたら納得いくまでご質問ください。





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カラー...ブラウン

グッチ/柄/詳細...レザー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: グッチ

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バッグ タグ GUCCI

グッチ ショルダーバッグ レザー ブラウン 通勤 A4収納 1004