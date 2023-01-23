『パナソニック 2022年製 全自動洗濯機 NA-F50BE9 5kg【お歳暮】』はヤフオクでから05月09日 01時 37分に出品され05月09日 01時 37分に終了予定です。即決価格は13,300円に設定されています。現在47件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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値引不可。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機 商品の状態: 目立った傷や汚れなし