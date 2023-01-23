『ヨーロピアン ラウンドサイドテーブル ブラウン【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 11時 35分に出品され04月27日 11時 35分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在371件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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新品未使用



支柱と脚の華やかな彫刻が美しいラウンドテーブルです。

世界三大銘木であるマホガニーを使用し、艶のある塗装です。

天板の縁が約2cm高いので置いた物の落下を防ぎ、またデザイン性もあります。

脚の裏には傷防止の為のフェルト付きです。





【サイズ】幅43.5cm 奥行43.5cm 高さ60cm

【重量】4kg

【材質】

天板：天然木化粧繊維板

脚：天然木

【塗装】ラッカー塗装

【仕様】完成品

【生産国】インドネシア



※チェアは別売りです





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天板の素材...木 商品の情報 カテゴリー: 家具・インテリア>>>机・テーブル>>>サイドテーブル・ナイトテーブル・ローテーブル 商品の状態: 新品、未使用