『【廃盤】RED WING 9196 US8.5 ポストマンチャッカ【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月02日 00時 01分に出品され05月02日 00時 01分に終了予定です。即決価格は16,550円に設定されています。現在593件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 モデル名：9196 (POSTMAN CHUKKA)

サイズ：8.5D(26.5cm相当)

色：ブラック

素材：ブラック 「シャパラル」

製造：2012年11月

状態：写真をご確認下さい。確認したい事項等ございましたら、購入前にコメント下さい。写真追加等の対応可能です。(中古慣れしていない方はご遠慮下さい。)



メンテナンス：M.MOWBRAY PRESTIGIO のクリームエッセンシャルを使用して汚れ落としとツヤ出しをしております。

また、仕上げは、サフィールノワール の クレム1925ニュートラルを塗布しています。

履く前後には馬毛ブラシにてブラッシングしております。



特記事項：シューレースは純正外です。(ロー引きアグレット付)また、使用に伴う傷等がございます。



注記：状態の感じ方には個人差があります。写真を良くご確認下さい。また、ご不明な点等は、購入前にご質問下さい。あくまで、中古品になりますので、ご理解の程よろしくお願いします。



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カラー···ブラック



素材···本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: 26.5cm ブランド: レッドウィング

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 【廃盤】RED

WING

9196

US8.5

ポストマンチャッカ