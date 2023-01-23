『【廃盤】RED WING 9196 US8.5 ポストマンチャッカ【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月02日 00時 01分に出品され05月02日 00時 01分に終了予定です。即決価格は16,550円に設定されています。現在593件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|商品のサイズ:
|26.5cm
|ブランド:
|レッドウィング
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¥ 11450
Dr.Martens 3ホール 厚底 値下げ不可
¥ 7800
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¥ 12870
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落札価格16550円
593 入札履歴
終了
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