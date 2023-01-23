『【極美品】 UGG アグ ショルダーバッグ スエード ムートン モコモコ 黒色【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月31日 17時 13分に出品され03月31日 17時 13分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在877件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます(* ᴗ͈ˬᴗ͈)

アグのショルダーバッグです。



ムートン素材にモコモコのファーが付いたバッグです。

ショルダー紐の肩当て部分にもファーがついております。

購入時の保存袋も合わせてお送りします。



※撮影小物類は付属しません。





⭐️ブランド

UGG アグ



⭐️カラー

ブラック 黒色



⭐️サイズ

縦 14cm

横 19cm

幅 5cm

ショルダー紐 120cm前後



⚠素人寸法のため若干の誤差はご了承ください。



⭐️状態

目立った傷や汚れの無い美品になります。

状態の判断は出品者の主観になります。

写真をご確認下さい。



⭐️購入元

名古屋高島屋内のブランドブティックにて購入しました



⭐️配送

基本的にお支払い確認日の当日か翌日に発送させて頂きます。都合により発送が遅れる際は相談をさせて頂きます。お急ぎの方は落札前に質問欄からご連絡ください。

梱包に関しましてはコンパクトにします。折りシワなどはご了承下さい。



⭐️アイテム

ブランド セレクト エレガンス ガーリー 高級 上品 モード

ハイブランド カジュアル ムートン 羊革 ラムレザー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アグ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【極美品】

UGG

アグ

ショルダーバッグ

スエード

ムートン

モコモコ

黒色