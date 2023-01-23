『THE NORTH FACE COMMUTER PACK L 黒 バックパック【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 10時 18分に出品され04月14日 10時 18分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在136件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

THE NORTH FACE

COMMUTER PACK L バックパック リュックサック ブラック ザノースフェイス NF0A52SYKX7 新品



○サイズ

縦（中央） 48cm

横（上部） 40cm

横（下部） 30cm

マチ 12cm

ストラップ 52~93cm



平置き実寸。

着画はお断りいたします。





○状態



状態ランク A



A.未使用、もしくは新品同様の良好。

B.多少の使用感があります。全体的にこれといったダメージや汚れは見当たらない状態。

C.特有のUSED感が見受けられますが、特別目立つダメージや汚れはない状態。

D.状態が悪く使用感の強い。

E.ジャンク品or難あり品



※状態は【主観】で判断しております。

ご不明点は必ずご質問して解決してからご購入ください。





○カラー

ブラック 黒



色味は【主観】で判断しております。機材の影響でお客様のイメージと変わることがありますのでご了承ください。





○素材







○配送

簡易包装にて1〜3日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



都内ブランドショップで購入した確実正規品です。



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。





◯その他

値下げ交渉は可能な限り対応します！

買いたい金額最初に教えてください。



管理番号 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ THE

NORTH

FACE

COMMUTER

PACK

L

黒

バックパック