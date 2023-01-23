『あつ様フォロー割_SONY ソニー α55 ❤️スマホ転送 ダブルレンズ 一眼レフ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月26日 16時 57分に出品され03月26日 16時 57分に終了予定です。即決価格は14,200円に設定されています。現在124件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆フォロー割引開催中【プロフ参照】

◆即購入可能

◆匿名配送・送料無料

◆24時間以内発送

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☘️値下げ大歓迎

値段交渉はお気軽にご相談ください♪







☘️おすすめポイント

・SONY純正レンズ♪

広角18mm～超望遠200mmまでカバー！

・動画撮影♪クイックAFフルHDムービー

・純正レンズと相性抜群！高速AF・高速連写♪

・万が一初期不良があった場合は返品保証♪

（動作ご確認頂き7日以内にご連絡お願いします）







☘️商品の特長

この商品の最大の特長は、高速・高精度なAFが

常に被写体にピントを合わせながら

最高約10コマ/秒の高速連写を実現してくれます！



運動会やスポーツシーンの決定的瞬間、

めまぐるしく変わる子どもの表情を連続撮影して、

最高のシャッターチャンスを逃さずとらえます♪



また、ソニーならではのパノラマ撮影に加えて、

フルハイビジョンムービー撮影機能を搭載してます♪



一眼レフデビューをされるならこのセットがあれば

間違いありません♪

この機会に是非いかがでしょうか？？







☘️コンディション

◆外観

・微細なスレや小キズ程度で全体は大変キレイな質感を保持しています（詳細は画像をご覧ください）



◆光学

・レンズ及びファインダー内、撮影に影響のある異物の混入はございません♪レンズ面もスレなく大変美しいです！



◆動作

・シャッター、フラッシュ、AF、静止画、保存などその他確認済み♪







☘️付属品

・本体

・ボディキャップ

・レンズ 18-55mm F3.5-5.6

55-200mm F4-5.6

・各レンズキャップ

・各レンズフィルター

・レンズフード

・各リアキャップ

・バッテリー

・充電器

・ストラップ



《プレゼント》

・SDカード ※1

・スマホ転送アダプター ※1

・カメラバッグ

・マイクロファイバーダスター



※1 Wi-Fi SDカードにも+2,500円で変更可能です♪

ご購入前にお申し出下さい♪





◆ 関連用語

一眼レフカメラ デジタル一眼レフカメラ

ダブルズーム ダブルレンズキット

ダブルレンズセット







最後までご覧頂きありがとうございました♪

24_932.933.934_2 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>デジタルカメラ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ソニー