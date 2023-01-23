『【人気モデル】美品☆カーハートWIP センター刺繍ロゴ ブラック 肉厚パーカー【お歳暮】』はヤフオクでから04月10日 09時 11分に出品され04月10日 09時 11分に終了予定です。即決価格は10,358円に設定されています。現在524件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#Costa☆







✅商品情報

・ブランド： カーハートWIP

・色柄： ブラック／黒

・サイズ表記： М

・素材：綿57％

ポリエステル43％

・状態： 古着

◎コンディション良好な美品です



✅サイズ詳細 （単位：cm）

平置き採寸

着丈：64

身幅：58.5

肩幅：52.5

袖丈：62



※多少の誤差は、ご容赦下さい。



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#Costa☆



0010

カラー...ブラック

タイプ...プルオーバー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: カーハートダブリューアイピー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【人気モデル】美品☆カーハートWIP センター刺繍ロゴ



ブラック

肉厚パーカー