『paul smith ポールスミス 花柄シャツ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 22時 30分に出品され04月19日 22時 30分に終了予定です。即決価格は9,204円に設定されています。現在186件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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paul smith ポールスミスの花柄ドレスシャツになります



サイズ M



とても着心地の良いシャツです。

ポールスミスらしいデザインでとてもかっこよいです。

ビジネス・カジュアルで使用いただけます。

結婚式やパーティーでの着用もおすすめです。

ノーネクタイ、クールビズでいかがでしょうか。



使用感なく美品です。



中古品であることをご理解の上

購入お願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ポールスミス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ paul

smith

ポールスミス

花柄シャツ